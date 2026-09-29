Una carrellata di scatti pubblicati su Instagram: in uno indossa i pantaloncini della stagione 2021/2022
VIDEO - Allenamento per Villar: "Chi dice che i giocatori non si svegliano presto"
La Roma resterà sempre nel cuore di Gonzalo Villar. Il centrocampista ha giocato nella Roma dal 2020 al 2022 e gli sono bastati due anni per innamorarsi dei colori giallorossi. Ieri ha pubblicato una carrellata di foto su Instagram, in una c'è lui con la maglia della Roma mentre nell'altra indossa i pantaloncini della stagione 2021/2022 mentre gioca con la figlia. E anche la scelta della musica non è casuale. Villar ha messo una canzone di Damiano David, frontman dei Maneskin ma sopratutto grande tifoso giallorosso.
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