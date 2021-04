Villar lezioso, perde palla e fa infuriare Pellegrini

Nei minuti finali di Roma-Bologna c’è spazio anche per un brivido. All’83’, sul risultato di 1-0, Villar a centrocampo, circondato da giocatori rossoblù, prova a saltare un uomo ma Soriano gli ruba il pallone e corre verso la porta giallorossa. Pellegrini da dietro lo atterra con un fallo, prendendosi anche il cartellino giallo. Diffidato, salta la partita col Torino. Dopo aver preso l’ammonizione il numero 7 si arrabbia con Villar, urlandogli contro. Il suo intervento da dietro è stato provvidenziale ma rischioso, e avrebbe rischiato di prendere anche il cartellino rosso. Fortunatamente per i giallorossi la punizione non è stata rischiosa, visto che la Roma ha portato a casa i tre punti. Nel finale c’è stato spazio anche per Pastore, all’esordio stagionale.