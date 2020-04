Villar innamorato di Roma, che dichiarazione al tramonto: “Sei bellissima” – FOTO

Stare lontano da casa, da solo, per la prima volta nella vita, non è sicuramente facile per Gonzalo Villar. Il centrocampista classe ’98 è da poche settimane alla Roma, è capitato in un momento difficile dell’Italia a causa dell’emergenza coronavirus, ma continua a tenere duro come tutti. Pochi giorni, però, sono bastati al giovane spagnolo per innamorarsi della capitale. Sui social, l’ex Elche ha condiviso il video della vista mozzafiato al tramonto da casa sua. “Sei bellissima”, la dichiarazione di Villar alla città di Roma. La lontananza dai propri cari è dura, ma con questo panorama la quarantena può essere più dolce.