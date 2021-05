Villar festeggia la salvezza dell’Elche: “Sempre nel mio cuore” – FOTO

Il centrocampista della Roma felice per la vittoria dell'Elche all'ultima giornata che vale la permanenza in Liga. Villarreal per ora in Conference League

Ultima giornata batticuore in Liga, con tutti i verdetti che si sono decisi solamente nel 38esimo turno. Alla fine l'Atletico Madrid tiene il vantaggio sul Real e vince il suo 11esimo titolo vincendo in rimonta con il Valladolid mentre ai Blancos non basta la rimonta maturata negli ultimi secondi sul Villarreal. Lo stesso submarino amarillo subisce così una beffa tremenda, dal momento che vede sfumare anche l'Europa League: è settimo posto e Conference, a meno di una vittoria in finale con lo United. In Champions adranno anche Barcellona e Siviglia mentre in coda impresa completata per l'Elche, l'unica delle squadre in fondo alla classifica a vincere. Decisivo il 2-0 sull'Athletic Bilbao, che gli permette di salire a 36 e scavalcare l'Huesca, che invece retrocede. Un risultato per certi versi insperato ma che riempie d'orgoglio e gioia anche Gonzalo Villar. Il centrocampista della Roma è cresciuto proprio con la casacca biancoverde dell'Elche, la stessa immortalata allo 'Stadio Manuel Martinez Valero' e pubblicata dal giocatore giallorosso su Instagram. "Sempre nel mio cuore, un altro anno in Liga", scrive Villar.