Villar dopo l’eliminazione: “Siamo in debito con i tifosi. Il prossimo anno daremo tutto” – FOTO

C’è delusione nella Roma per l’eliminazione dall’Europa League. La partita di ieri con il Siviglia ha messo in luce la differenza di qualità tra le due rose e a nulla è servito il cambio di modulo che tanto bene aveva fatto in Serie A. Sui social arrivano anche le parole di Villar dopo la gara con gli andalusi: “Non abbiamo potuto continuare l’Europa League come ci sarebbe piaciuto. Siamo in debito verso i nostri tifosi. Non vi preoccupate che il prossimo anno daremo tutto per fare una stagione indimenticabile. Forza Roma”.