Villar di ritorno dalla vacanze: “Grazie per questi giorni felici. Ora la nuova stagione” – FOTO

Gonzalo Villar è pronto a rimettersi in gioco. Dopo una prima parte di stagione alla Roma, decisamente non semplice dopo l’esordio nel brutto ko con il Sassuolo e poi il lockdown per il Covid-19. Il giovane spagnolo, però, è riuscito a guadagnarsi la stima di Paulo Fonseca, crescendo in personalità e dimostrandosi potenzialmente importante per caratteristiche tecniche in questa rosa. Domani i giallorossi darà il via alla preparazione per la nuova stagione e il classe ’98 oggi è tornato nella capitale dalla sua Spagna. “Grazie a tutti per avermi reso così felice in questi giorni di vacanza. Ora si torna al lavoro per la nuova stagione”, ha scritto Villar con lo scatto che immortala il tabellone con il volo verso Roma.