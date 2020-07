Villar: “Bella partita ieri, mi sto godendo ogni minuto con questa maglia” – FOTO

Quarta vittoria nelle ultime cinque partite per la Roma e quinto posto confermato a tre giornate dalla fine. Il peggio sembra alle spalle per la squadra di Fonseca con il portoghese che può permettersi anche qualche cambio in più ora nella formazione. Ieri ha avuto spazio Villar che commenta così su Instagram il successo sulla Spal: “Bella partita di tutti ieri! Continuiamo a lavorare insieme ragazzi. Mi sto godendo ogni minuto che gioco con questa maglia“. Insomma, anche lo spagnolo arrivato nel mercato invernale dall’Elche si sta pian piano calando nella realtà capitolina.