Villa Stuart, non solo Pedro. Oggi anche le riprese della docuserie su Totti – FOTO

“Ciak, si gira”. Non è per l’inizio della storia di Pedro nella Capitale, bensì per le riprese della docuserie Sky su Francesco Totti. Oggi a Villa Stuart, infatti, non c’era solo l’esterno spagnolo per la visita specialistica alla spalla destra operata, ma anche la troupe per girare delle scene di “Speravo di morì prima”, basata sulla biografia scritta da Condò “Un Capitano”. La serie tv sarà incentrata sugli ultimi due anni di carriera da calciatore dell’ex capitano della Roma, ma non mancheranno dei flashback per raccontare al meglio non solo il Totti calciatore, ma anche l’uomo. Per questo la clinica romana oggi è stata adibita a set cinematografico facendo registrare la presenza di Gianmarco Tognazzi che interpreterà Luciano Spalletti. Prenotata, per delle riprese dell’operazione post infortunio nel 2006, anche una sala operatoria di Villa Stuart.

Il resto del cast è noto con Pietro Castellitto che vestirà i panni di Francesco Totti, mentre Greta Scarano sarà Ilary Blasi. A Giorgio Colangeli affidato il ruolo del padre dell’ex dieci giallorosso, mentre Primo Reggiani interpreterà Giancarlo Pantano. Gabriel Montesi e Marco Rossetti, invece, interpreteranno Antonio Cassano e Daniele De Rossi. La regia dei sei episodi in uscita nel 2021 è affidata a Luca Ribuoli, già director de “La mafia uccide solo d’estate”.