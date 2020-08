Vigorelli a Trigoria, incontro con la dirigenza: si discute sul futuro di Santon e il rinnovo di Zaniolo

Claudio Vigorelli, agente di Davide Santon e Nicolò Zaniolo, è a Trigoria per parlare del futuro dei suoi due assistiti. Secondo quanto riporta Sky Sport, Santon è uno dei profili in uscita della Roma, nonostante abbia sempre detto di trovarsi bene in questo club: proprio ieri si è sposato con Chloe, davanti ad alcuni compagni di squadra. Nella seconda parte di stagione, però, l’ex Inter non ha trovato lo spazio necessario, sia a causa del cambio modulo che per le gerarchie di Fonseca. Per quanto riguarda invece il discorso Zaniolo, si apre il discorso rinnovo: il suo contratto scade il 30 giugno 2024, si dovrà parlare per trovare un accordo su un aumento dell’ingaggio.