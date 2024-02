Dybala riposa a Frosinone, si scalda Baldanzi. Feyenoord, Slot recupera pezzi

La Roma si è allenata anche oggi, svolgendo la rifinitura prima del match di domani alle 18 contro il Frosinone. Allo Stirpe potrebbe arrivare seriamente la prima presenza da titolare di Tommaso Baldanzi, pronto a dare respiro a Paulo Dybala. Ieri invece De Rossi ha riabbracciato anche Evan Ndicka, tornato dalla Coppa d'Africa: il centrale ivoriano, però, non fa parte della lista dei convocati a differenza di Smalling e Sanches. Regolarmente presente anche Gianluca Mancini, che in queste ore è diventato papà per la terza volta: questa mattina è nata la piccola Bianca. Poco tempo per festeggiare, però, visto che domani il match col Frosinone è parecchio insidioso. In conferenza non ha parlato l'allenatore della Roma, dato anche l'impegno infrasettimanale di coppa, ma lo ha fatto Eusebio Di Francesco:"Ce la possiamo giocare con tutti, serve lavoro. Con De Rossi secondo me la squadra cerca di giocare maggiormente palla a terra, sta facendo un bel lavoro, portano più uomini in area. Oggi mi ha mandato un messaggio scherzando". Per i giallazzurri sarà comunque una sfida di sacrificio, visto che nei convocati ci sono solo quattro difensori a disposizione.