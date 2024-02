Adesso tocca a Baldanzi, la fantasia per il futuro

Fatte le prove generali, adesso tocca a lui. Domani pomeriggio, infatti, a Frosinone Tommaso Baldanzi giocherà la sua prima partita da titolare con la Roma, scrive Andrea Pugliese su La Gazzetta dello Sport, e avrà anche la possibilità di poter dimostrare dal via tutto ciò di cui è capace. Dopo cinque partite consecutive in cui non si è mai fermato, domani Daniele De Rossi darà un turno di riposo a Paulo Dybala, anche per evitare qualsiasi tipo di inconveniente fisico e un sovraccarico potenzialmente pericoloso per la Joya. E con l’argentino ai box (in attesa di rivederlo poi titolare contro il Feyenoord, giovedì prossimo, nel ritorno dei playoff di Europa League) la scelta cadrà proprio su Baldanzi, l’uomo su cui la Roma ha deciso di puntare per il futuro. L’investimento è stato anticipato a gennaio anche per questo, per dargli 4-5 mesi di apprendistato che possano permettergli di crescere e, in caso, prendere il posto di Dybala già a partire dalla prossima stagione. Prima, però, bisognerà capire di che pastà è fatto davvero e la sfida di Frosinone può essere già un primo test importante, in tal senso. Ma De Rossi ha anche un altro motivo per essere felice, il ritorno a Trigoria di Evan Ndicka, fresco campione d’Africa con la Costa d’Avorio. Con lui De Rossi ha una scelta in più al centro della difesa, ma anche la possibilità di poter allungare la difesa a tre quando lo riterrà necessario.