Donyell Malen è senza dubbio l'uomo copertina - anche se non l'unico - di una Roma che vola e può sognare. In questi primi mesi di stagione l'olandese ha segnato a raffica, continuando a ritoccare record su record. Di lui e dello scudetto ha parlato anche Bobo Vieri in un'intervista a Sky Sport: "Dico sempre Inter, perché secondo me è la squadra più completa del campionato. Però può succedere di tutto. Malen è molto forte, è veloce, molto bravo davanti alla porta. Si muove alla grandissima, va sempre in profondità. Per un centrocampista mandare uno in profondità è un po' più facile, c'è spazio. Lui va sempre dietro la difesa e Gasperini anche questa volta ha scelto bene. Io ho detto che quest'anno avrebbe fatto dai 25 ai 30 gol in campionato. Quanti ne ha fatti? 12? Quindi può arrivare a 25-30, dai. Però Lautaro resta l'attaccante più completo in Italia".