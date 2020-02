Viareggio Cup, torna la Roma: sorteggiata con Riga, Livorno e Pescara

La Roma torna alla Viareggio Cup. La 72edizione del torneo è in programma dal 16 al 30 marzo e oggi si sono tenuti i sorteggi: i giallorossi si presenteranno con una squadra Under 18 e sfideranno il Metta Riga (Lettonia), il Livorno e il Pescara nel girone 3 del gruppo A. La presentazione ufficiale è fissata invece per lunedì 9 marzo al Gran Teatro Giacomo Puccini di Torre del Lago.

Questi i raggruppamenti:

GRUPPO A:

Girone 1: Bologna, Newell’s Old Boys (Argentina), Sassuolo, Carrarese;

Girone 2: Inter, A.P.I.A. Leichhardt (Australia), Parma, Alex Transfiguration (Nigeria);

Girone 3: Roma, Metta Riga (Lettonia), Livorno, Pescara;

Girone 4: Sampdoria, Aarhus (Danimarca), Spezia, United Youth Soccer Stars (Stati Uniti);

GRUPPO B:

Girone 5: Atalanta, Atlantida Juniors (Uruguay), Spal, Tiki Taka Academy (Nigeria);

Girone 6: Fiorentina, Atromitos (Grecia), Genoa, Westchester United (Stati Uniti);

Girone 7: Torino, Rayo Vallecano (Spagna), Empoli, Cosenza;

Girone 8: Milan, Botafogo (Brasile), Rappresentativa Serie D, Euro L.I.A.C. New York (Stati Uniti).

Le partite del gruppo A si disputeranno lunedì 16, mercoledì 18 e venerdì 20 marzo, quelle del gruppo B martedì 17, giovedì 19 e sabato 21 marzo.