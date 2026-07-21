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Summerville all'Al Hilal: manca solo la decisione finale. L'Aston Villa spinge per Garnacho

Summerville corre sempre più lontano da Roma. Oggi c'è stato l'inserimento improvviso e prepotente dell'Al Hilal, che ha messo sul piatto cifre mostruose sia per il giocatore che per il West Ham: per il giocatore sono 60 milioni in 4 anni. Gli arabi sono in pole e attendono solamente la decisione finale dell'olandese per viaggiare in Arabia dove sono già prenotate le visite mediche. Il rischio è che i giallorossi restino col cerino in mano anche per l'operazione Garnacho, che invece è finito nel mirino del'Aston Villa: Emery lo ha chiamato e il club di Birmingham sta trattando col Chelsea sulle condizioni dell'obbligo di riscatto. L'affare sta procedendo.

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