La Roma rischia di perdere due obiettivi importanti e D'Amico deve vagliare le altre piste, con Nusa in pole. L'olandese deve dare l'ok definitivo agli arabi che hanno messo sul piatto delle cifre astronomiche
Angelino, niente luce in fondo al tunnel: D’Amico a caccia di esterni
Summerville all'Al Hilal: manca solo la decisione finale. L'Aston Villa spinge per Garnacho
Summerville corre sempre più lontano da Roma. Oggi c'è stato l'inserimento improvviso e prepotente dell'Al Hilal, che ha messo sul piatto cifre mostruose sia per il giocatore che per il West Ham: per il giocatore sono 60 milioni in 4 anni. Gli arabi sono in pole e attendono solamente la decisione finale dell'olandese per viaggiare in Arabia dove sono già prenotate le visite mediche. Il rischio è che i giallorossi restino col cerino in mano anche per l'operazione Garnacho, che invece è finito nel mirino del'Aston Villa: Emery lo ha chiamato e il club di Birmingham sta trattando col Chelsea sulle condizioni dell'obbligo di riscatto. L'affare sta procedendo.
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