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Roma, -1 all'Udinese: coppia Mora-Soulé dal 1'. In difesa c'è Balerdi

La Roma è pronta per tornare in campo e domani giocherà al Bluenergy Stadium contro l'Udinese. Nel pomeriggio il club ha diramato la lista dei convocati di Gasperini: tra gli assenti ci sono i già annunciati Svilar, Koné e Dybala. Convocati ancora i baby giallorossi Di Nunzio e Camara. Sfida delicata per i giallorossi che dovranno far fronte alla stanchezza oltre alle assenze: in difesa Ghilardi dal 1' al posto di Mancini, sulla trequarti il duo Mora-Soulé alle spalle di Malen. Kosta Runjaic, tecnico dell'Udinese, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match: "La Roma lotta per lo scudetto. Sono forti ma non partiamo senza speranze. Davis e Zaniolo non sono al 100% ma giocheranno".

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