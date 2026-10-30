"Ha quelle giocate da argentino in area di rigore", le parole del suo ex allenatore
Udinese-Roma, le probabili formazioni: coppia Soulé-Mora. Dietro c'è Ghilardi
Vincenzo Italiano, attuale tecnico del Besiktas, ha allenato Santiago Castro per ben due anni al Bologna e ha sempre creduto nelle sue potenzialità. L'ex allenatore rossoblù, intervenuto ai microfoni di 'Sky Calcio Unplugged', ha parlato del gol segnato al Genoa col pallonetto: "Santi ce li ha quei colpi. In allenamento, in quei due anni a Bologna, se ne inventava di giocate da argentino, da giocatore che dentro l'area tante volte è riuscito a fare dei gol importanti. Ha fatto un grandissimo gol, una giocata davvero da campione".
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