Kosta Runjaic, tecnico dell'Udinese, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match del Bluenergy Stadium. Di seguito le sue parole sulla Roma e su Gasperini: Che Udinese dobbiamo aspettarci con la Roma? "Domani giochiamo contro la Roma, che è una squadra in forma, lo è da molto tempo, sta facendo molto bene. Si sta confermando su altissimi livelli, lottano per il campionato e hanno obiettivi a livello internazionale. Sono forti, ma l'anno scorso contro la Roma abbiamo fatto due buone gare. È un avversario complicato e verranno qui senza cambiare il loro stile di gioco, dovremo affrontare i duelli con la giusta intensità. Contro le squadre top non si parte senza speranze. Sarà la terza gara in settimana, a Parma c'è stato un passo avanti ottenendo un punto importante soprattutto per la testa, siamo usciti dal campo ottenendo qualcosa. Abbiamo fatto una prestazione solida, ma considerando le circostanze dobbiamo lavorare su questa strada".

Che Roma si aspetta invece? "La Roma non ha cambiato molto rispetto all'anno scorso, sono forti e sappiamo come lavora Gasperini. Le sue squadre giocano in profondità, sanno giocare uomo su uomo, sono una squadra completa, dalle grandi qualità. Dovremo cooperare gli uni con gli altri stando attenti palla tra i piedi, avremo meno possesso palla rispetto a Parma, ma abbiamo la nostra idea di gara e cercheremo di attuare il piano partita".

Su Zaniolo e Davis. "Per quanto riguarda Davis e Zaniolo ovviamente sono i nostri giocatori chiave, la situazione solita però non è quella attuale, sono giocatori insostituibili ma non sono al 100% della forma. Possono con la loro qualità farci vincere le partite ed è positivo averli a disposizione, penso si sia visto già contro il Parma quanto possono essere importanti per noi".