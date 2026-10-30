Possibili guai giudiziari in vista per Radja Nainggolan. L'ex centrocampista di Roma e Inter è finito al centro di un processo per presunto traffico internazionale di stupefacenti. Venerdì, come riportato da L'Equipe, la Procura di Bruxelles ha chiesto al tribunale penale di Bruxelles una condanna a due anni di reclusione per l'ex numero 4 giallorosso. Nainggolan è sospettato di aver riciclato 105.500 euro per conto di un'organizzazione criminale. Il centrocampista è finito sotto i riflettori dopo aver ricevuto oltre 100.000 euro in pochi mesi dal fratello di un criminale belga. Nainggolan ha inizialmente affermato di aver prestato il denaro per amicizia, salvo poi ritrattare, ammettendo di averlo ricevuto perché i conti del suo amico erano stati congelati in seguito a un divorzio.