Meno di 24 ore alla sfida di Europa League fra Celtic e Roma. La squadra è a Glasgow e in serata Gian Piero Gasperini ha parlato nella consueta conferenza stampa pre-partita. Tra i tanti temi, anche quello legato ad Evan Ferguson: "Non ci sono antipatie con i giocatori, ci sono le prestazioni. Ferguson ha avuto tante possibilità, praticamente sempre. Vogliamo aspettarlo, è giovane e speriamo abbia prestazioni migliori". Poi su Pisilli: "Celik è squalificato in campionato e quindi giocherà, così come Pisilli al quale voglio dare più spazio".
forzaroma news as roma Verso il Celtic: recupera Dybala. Gasp: “Pisilli giocherà”. Mercato, all-in su Zirkzee
news as roma
Verso il Celtic: recupera Dybala. Gasp: “Pisilli giocherà”. Mercato, all-in su Zirkzee
Il via libera è arrivato dai Friedkin che si sono convinti a regalare a Gasp un rinforzo offensivo necessario. La richiesta dello United è quella del prestito con obbligo di riscatto di 35 milioni
Accanto al tecnico, anche Mario Hermoso è intervenuto in sala stampa parlando - tra le altre cose - del caso Folorunsho e del suo futuro alla Roma. Gian Piero Gasperini ha parlato anche in tv e in diretta insieme a Vincenzo Italiano ha dato vita ad un siparietto che ha già fatto il giro del web. Il tecnico ha voluto salutare il suo collega mettendolo anche in guardia: "Teniamo su questo ranking eh... abbiamo bisogno di fare delle grandi prestazioni". Poi, invece, la curiosità sulla chiamata con Daniele De Rossi, al quale ha offerto la sua casa a Genova.
© RIPRODUZIONE RISERVATA