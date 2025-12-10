Verso il Celtic: recupera Dybala. Gasp: “Pisilli giocherà”. Mercato, all-in su Zirkzee

Meno di 24 ore alla sfida di Europa League fra Celtic e Roma. La squadra è a Glasgow e in serata Gian Piero Gasperini ha parlato nella consueta conferenza stampa pre-partita. Tra i tanti temi, anche quello legato ad Evan Ferguson: "Non ci sono antipatie con i giocatori, ci sono le prestazioni. Ferguson ha avuto tante possibilità, praticamente sempre. Vogliamo aspettarlo, è giovane e speriamo abbia prestazioni migliori". Poi su Pisilli: "Celik è squalificato in campionato e quindi giocherà, così come Pisilli al quale voglio dare più spazio".