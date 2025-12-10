Gasperini-De Rossi, retroscena sulla casa a Genova. Gasp: “Gli ho offerto la mia ma…”

GLASGOW Gasperini e De Rossi sono legati da un'amicizia e da una profonda stima reciproca. Daniele pochi giorni fa ha elogiato il tecnico: "Io non mi invento nulla, scopiazzo da Gasp...". Nel corso degli anni non sono mai mancate le parole al miele dell'attuale allenatore della Roma. I due si troveranno contro il 29 dicembre in una sfida ricca di significato. De Rossi tornerà a Roma da avversario per la prima volta, Gian Piero troverà di nuovo di fronte a lui il Genoa la squadra che lo ha lanciato nel calcio che conta. DDR ha iniziato benissimo la sua nuova avventura e qualche giorno fa ha anche ricevuto la chiamata di Gasperini che conosce molto bene la piazza, gli ha augurato le migliori fortune e gli ha anche messo a disposizione la sua casa. Ma Daniele ha preferito andare ad abitare al centro e non ad Arenzano che si trova a pochi chilometri dalla città ligure.