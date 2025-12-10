Hermoso pre Celtic-Roma: “Su Folorunsho deve decidere la Lega. Gasp è simile a Simeone”

Le parole del difensore: "Non ho parlato con lui e credo sia un tema delicato. Non dovrei essere io a riportare cosa è successo ma deve essere la Serie A a decidere quali commenti sono accettabili o meno sul campo"

Hermoso è stato, forse, l'unico a dimostrare un minimo di verve nella sconfitta di Cagliari. Il difensore giallorosso è stato anche protagonista e vittima di insulti (impuniti) da parte di Folorunsho. Lo spagnolo, grazie a Gasperini, è tornato ad essere un giocatore completo, sia dal punto di vista difensivo che mentale. E, anche nella partita di domani, sarà lui - insieme a Mancini e Ndicka - a guidare il reparto difensivo. Nella giornata di oggi, insieme al tecnico piemontese, parlerà in conferenza stampa alla vigilia del match contro il Celtic.

HERMOSO IN CONFERENZA STAMPA

Ha parlato in privato con Folorunsho? "Non ho parlato con lui e credo sia un tema delicato. Non dovrei essere io a riportare cosa è successo ma deve essere la Lega a decidere quali commenti sono accettabili o meno sul campo".

Ti sei mai sentito fuori da questa squadra? In estate sembravi fuori dal progetto. "Quando sono arrivato qui non ero nel mio miglior momento. I primi mesi non sono stati facili anche a livello personale. Ho dato il massimo per la mia professione e sono andato al Leverkusen dove mi sono sentito meglio fisicamente e importante per la squadra. In questa stagione era difficile pensare di continuare e mi sembrava che il club stesse cercando altri profili ma quando ho iniziato grazie ad un colloquio con il mister mi ha dato una nuova opportunità e gli sono molto grato. Mi ha fatto sentire di nuovo il piacere di allenarmi e giocare. Siamo due persone simili che vanno senza paura. Spero di poter continuare questo rapporto a lungo".

L'anno scorso sembravi un giocatore diverso rispetto a quello dell'Atletico. Hai ritrovato qualche caratteristica comune fra Gasperini e Simeone? "Il mister è stato uno dei pionieri della difesa a 3 per difendere e costruire. È un calcio che mi piace. A livello personale non era un buon momento appena sono arrivato. Le affinità? Probabilmente questa capacità di trasmettere ciò che si vuole alla squadra. Questo è molto difficile, far sì che si vada tutti nella stessa direzione indipendentemente dalle differenze dei singoli".