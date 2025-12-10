Gasperini pre Celtic-Roma: “Ferguson ha avuto tante possibilità. Spazio a Pisilli”

Le parole del tecnico alla vigilia della sfida contro gli scozzesi: "Attacco? Abbiamo avuto delle defezioni. Ci hanno giocato tutti e Baldanzi ha fatto molto bene"

Redazione 10 dicembre 2025 (modifica il 10 dicembre 2025 | 20:44)

La trasferta di Glasgow è sempre più vicina. La Roma è chiamata a dimostrare, che la sconfitta di Cagliari, sia solamente un caso isolato. I giallorossi vanno a caccia della terza vittoria consecutiva, che significherebbe la quasi matematica certezza di rientrare tra le prime 8 nelle League Phase. Gasperini, alla vigilia del match, parlerà in conferenza stampa per sciogliere gli ultimi dubbi di formazione e affrontare il discorso sull'attuale stato mentale e fisico dei suoi.

GASPERINI IN CONFERENZA STAMPA

Dybala è pronto per giocare 90 minuti? "Con una settimana in più ha superato l'influenza. Un giocatore quando è guarito sta bene. Ha avuto un'influenza ma ora sta bene. Non è un problema. Tutti i giocatori possono giocare 90 minuti".

La Roma calcia poco in porta e i giocatori offensivi hanno saltato poco l'uomo nelle ultime partite. È un segnale che la preoccupa? "Non siamo mai stati prolifici ed è una difficoltà strutturale. A sprazzi abbiamo fatto bene ma nelle ultime due partite... a Napoli era difficile ma col Cagliari siamo stati meno capaci a produrre occasioni. Non è mai un problema singolo e con tutta la squadra dobbiamo tornare a produrre e creare".

Lei ha dribblato il tema della stanchezza ma da fuori è apparsa un po' stanca. È solo un'impressione? "Stanchezza fisica no anche per i parametri. Sicuramente l'espressione delle partite è stata meno efficace. Faccio fatica ad intuire il tipo di stanchezza quando si gioca dopo 4 giorni. Poi magari c'è la stanchezza mentale... ma dal punto di vista fisico questa è una squadra che corre fino all'ultimo secondo".

Che idea si è fatto di Ferguson? "Non ci sono antipatie con i giocatori, ci sono le prestazioni. Ferguson ha avuto tante possibilità, praticamente sempre. Vogliamo aspettarlo, è giovane e speriamo abbia prestazioni migliori. Con Hermoso non ho mai avuto un rapporto diretto ma le sue caratteristiche gli hanno permesso di diventare una colonna di questa squadra anche nello spogliatoio. Spero vivamente che possa essere così anche per Ferguson, può succedere da qui in avanti".

Ha l'occasione di battere le due squadre di Glasgow. Cosa pensa del Celtic? "È un'ottima squadra e l'ultima gara ha giocato bene nonostante il risultato. Non è mai facile giocare in trasferta e in uno stadio del genere che trasuda storia. Penso che domani sarà una bella partita tra due squadre che vorrano fare tre punti. Sono partite che iniziano a pesare".

Ha fatto diversi esperimenti in attacco, a che punto siamo per la sua soluzione finale? "Abbiamo avuto delle defezioni, soprattutto Dovbyk che è stato infortunato a lungo. Ci hanno giocato tutti e Baldanzi ha fatto molto bene. Anche gli altri in modo alterno. Il problema è più generale e possiamo fare di più con tutti gli altri. Siamo rimasti all'assist di Mancini per Celik e dobbiamo ripartire da quello".

Perché crede che la linea a tre dietro sia utile per costruire? Il Celtic ha iniziato a giocare a tre con il nuovo allenatore e l'ha usata nell'ultimo match, cosa ne pensa? "Per la prima volta sono stati bravi, i gol sono stati casuali. Hanno interpretato bene la partita e i moduli sono abbastanza acquisiti, sono i dettagli a fare la differenza. In Europa è molto diffusa mentre fino a pochi anni fa era l'Atalanta la novità. Non so se domani giocherà di nuovo a tre ma a me piace perché ha fatto una partita molto offensiva. Mi ha fatto un'ottima impressione".

Ha novità sulla presenza di Ndicka ed El Aynaoui contro il Como? "Oggi non abbiamo certezze e speriamo di averle domani. La società sta parlando con le federazioni. Giocherà Celik perché è squalificato in campionato e vorrei dare spazio a Pisilli. Dobbiamo stare attenti perché domani è una partita vera, di Europa League. Su El Aynaoui devo vedere anche se ha recuperato bene. Ndicka può giocare ogni giorno (ride, ndr)".

GASPERINI A SKY

Sul Celtic Park. "È uno stadio che trasuda storia, c'è anche il vento e la pioggia. Domani è una bella battaglia".

Che ne pensa del cambio in panchina? "Ho visto l'ultima partita e hanno perso contro la prima in classifica ma è stata una buona gara. Le caratteristiche come sempre del Celtic giocano ad alti ritmi sul loro campo. Sarà una gara difficile".

Che riflessioni ha fatto dopo le ultime due sconfitte? "Abbiamo avuto un calo offensivo. Abbiamo fatto una serie di partita con giocatori su livelli molto alti e poi domenica complice l'espulsione non abbiamo fatto una buona gara. Giocando ogni tre giorni si possono dimenticare in fretta le sconfitte...".

E si può recuperare qualche uomo... "Angelino è alla prima convocazione, è anche oer farlo ripartire con la squadra. È un bel segnale perché lo stiamo recuperando. Wesley sta bene ed è recuperato. Anche Dovbyk prossimamente. Speriamo di aver superato il momento negativo".

Potremmo vedere Pisilli domani. "Sì, è giusto e se lo merita. Ha fatto grande prestazioni con la Nazionale. Domani può essere un bel test anche per lui".

Sono stati dei bei mesi per lei a Roma, a che punto è questo percorso per lei? "Il percorso è fatto così, di momenti positivi e di qualche buca. L'importante è che il trend sia positivo. Stiamo cercando di stare dentro in tutte le competizioni. Già domani è una gara importante, in campionato siamo comunque in un'ottima posizione. Nel frattempo è una squadra che in molti elementi è cresciuta. Non dobbiamo mai dimenticare la voglia di migliorare sul piano del gioco perché ti dà la fiducia necessaria per raggiungere gli obiettivi alla nostra portata".

Vuole salutare Italiano in diretta? "Cerchiamo di tenere su questo ranking italiano, abbiamo bisogno di fare prestazioni, complimenti per tutto".