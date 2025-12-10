Gasperini e il siparietto in diretta con Italiano: “Teniamo alto questo ranking…”

Gian Piero Gasperini ha parlato alla vigilia della sfida contro il Celtic nella consueta conferenza stampa. Dopo il suo intervento davanti ai cronisti (accanto a Hermoso), il tecnico giallorosso è intervenuto in diretta su Sky per presentare la gara di domani. Verso la fine, in diretta è arrivato anche Vincenzo Italiano dal Balaidos, dove domani il Bologna affronterà il Celta Vigo. Gasperini ha voluto salutare il suo collega mettendolo anche in guardia: "Teniamo su questo ranking eh... abbiamo bisogno di fare delle grandi prestazioni. In bocca al lupo e congratulazioni per tutto". Il riferimento, ovviamente, è al ranking europeo fondamentale per tornare ad avere la quinta squadra italiana in Champions League. Un siparietto che ha fatto sorridere i due tecnici e i giornalisti in studio.