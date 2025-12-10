Forzaroma.info
Gasperini e il siparietto in diretta con Italiano: “Teniamo alto questo ranking…”

Il punteggio è fondamentale per tornare ad avere la quinta squadra italiana in Champions
Gian Piero Gasperini ha parlato alla vigilia della sfida contro il Celtic nella consueta conferenza stampa. Dopo il suo intervento davanti ai cronisti (accanto a Hermoso), il tecnico giallorosso è intervenuto in diretta su Sky per presentare la gara di domani. Verso la fine, in diretta è arrivato anche Vincenzo Italiano dal Balaidos, dove domani il Bologna affronterà il Celta Vigo. Gasperini ha voluto salutare il suo collega mettendolo anche in guardia: "Teniamo su questo ranking eh... abbiamo bisogno di fare delle grandi prestazioni. In bocca al lupo e congratulazioni per tutto". Il riferimento, ovviamente, è al ranking europeo fondamentale per tornare ad avere la quinta squadra italiana in Champions League. Un siparietto che ha fatto sorridere i due tecnici e i giornalisti in studio.

