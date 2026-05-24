Paolo Sammarco ha parlato ai microfoni di Dazn prima dell'inizio del match contro la Roma. Queste le sue parole:

Si arriva all'ultima giornata: in che cosa vuole vedere il suo miglior Verona? "Abbiamo voglia di fare la nostra partita e di provare a fare punti, è sempre prestigioso fare punti contro squadre importanti come accaduto contro Juventus e Inter. Ci proveremo anche questa sera, contro la Roma".

Che cosa ha provato a trasferire alla squadra? "Tutti abbiamo obiettivi, anche personali, e ci vogliamo far vedere. Così come i ragazzi hanno bisogno e hanno la volontà di fare una partita di livello alto. Solo così possiamo competere contro la Roma e cercare di chiudere un po' meglio di come è andata la stagione".