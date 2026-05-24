I giallorossi in campo con alcune assenze pesanti e il francese che parte dalla panchina. Dietro Malen la coppia argentina
Verona-Roma, le probabili formazioni: coppia Dybala-Soulé. El Aynaoui dal 1'
La Roma si gioca la Champions a Verona, col destino nelle proprie mani: tre punti per centrare un quarto posto che manca da 7 anni e cambierebbe il futuro immediato del club. Gasperini affronterà l'ultima partita con qualche defezione, come Wesley squalificato, Ndicka ko e anche Koné recuperato ma inizialmente in panchina. Al suo posto verso una maglia El Aynaoui, con Rensch al posto del brasiliano e Ghilardi in difesa. In attacco coppia argentina Dybala-Soulé alle spalle di Malen.
LA GAZZETTA DELLO SPORT: Svilar; Ghilardi, Mancini, Hermoso; Celik, Cristante, El Aynaoui, Rensch; Soulé, Dybala; Malen.
IL MESSAGGERO: Svilar; Ghilardi, Mancini, Hermoso; Celik, Cristante, El Aynaoui, Rensch; Soulé, Dybala; Malen.
CORRIERE DELLO SPORT: Svilar; Ghilardi, Mancini, Hermoso; Celik, Cristante, El Aynaoui, Rensch; Dybala, Soulé; Malen.
CORRIERE DELLA SERA: Svilar; Ghilardi, Mancini, Hermoso; Celik, Cristante, El Aynaoui, Rensch; Dybala, Soulé; Malen.
CORRIERE DELLA SERA: Svilar; Ghilardi, Mancini, Hermoso; Celik, Cristante, Koné, Rensch; Dybala, Soulé; Malen.
IL TEMPO: Svilar; Ghilardi, Mancini, Hermoso; Celik, Cristante, El Aynaoui, Rensch; Soulé, Dybala; Malen.
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