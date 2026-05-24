La Roma si gioca tutto al Bentegodi per tornare in Champions dopo 7 anni. È Simone Sozza di Seregno l'arbitro della gara tra Verona e Roma. I suoi assistenti Marcello Rossi (Sez. AIA di Biella), Paolo Laudato (Sez. AIA di Taranto). Il quarto uomo sarà Ermanno Feliciani (Sez. AIA di Teramo), con Meraviglia Var e Maggioni AVar.

Verona-Roma, la moviola:

71' - Ammonito anche Ziolkowski per un'entrata dura

53' - Rigore netto di Bowie che tocca il pallone con la mano destra su un corner giallorosso. Sozza richiamato dal VAR concede il penalty dopo un'on field review

50' - Arriva ora il rosso per Valentini, non ha dubbi Sozza: seconda ammonizione per il difensore che stavolta trattiene e stende Dybala al limite dell'area

48' - Rischia grosso Valentini (già ammonito) per un fallo su Dybala che poteva costargli il rosso. Graziato da Sozza

45' - Altra ammonizione per il Verona: giallo per Lovric per un fallo su Celik

34' - Arriva il primo giallo del match: ammonito Valentini per una manata su Dybala