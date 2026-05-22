Il tecnico parlerà per l'ultima volta in conferenza stampa in questa stagione
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Domenica alle ore 20:45 la Roma affronterà l'Hellas Verona nel match valido per la trentottesima e ultima giornata di Serie A e si tratta di una partita importantissima, dato che in caso di vittoria i giallorossi sarebbero certi di partecipare alla prossima edizione della Champions League. Domani, giorno di vigilia, Gian Piero Gasperini interverrà in conferenza alle ore 13:30 direttamente dalla sala stampa del 'Fulvio Bernardini' per presentare la sfida e magari fare un punto sul futuro del club.
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