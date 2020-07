Veretout: “Vittoria sofferta, abbiamo dato tutto. Questa partita ci aiuterà ad affrontare l’Inter”

Ancora una prestazione solida contro il Verona per Jordan Veretout, condita da un gol decisivo. Il francese ha parlato così al termine del match.

VERETOUT A ROMA TV

La possiamo definire una battaglia, la gara contro il Verona.

Sapevamo che era una gara tanto difficile, dovevamo combattere. Stasera abbiamo sofferto ma abbiamo anche resistito. Era molto importante vincere oggi.

Terza vittoria consecutiva in campionato. Il fatto di portare a casa il risultato anche quando non si è al top potrebbe essere una qualità della Roma.

Senza correre tutti assieme non avremmo potuto vincere. Abbiamo combattuto e conquistato i tre punti. Dobbiamo continuare così.

Negli ultimi 20′ le squadre erano stanche ma tu continuavi a correre.

Io voglio aiutare la squadra, faccio il massimo. In campo do il 100%, ma oggi tutta la squadra ha dato tutto quello che poteva. I tre punti di oggi sono molto importanti.

Adesso l’Inter.

Sarà una gara molto difficile, dobbiamo recuperare. Sarà più facile farlo dopo una vittoria.