Veretout ancora in gol: va in doppia cifra e vince la scommessa con Fonseca. Platini l’ultimo a riuscirci

Gran gol realizzato e scommessa vinta. Veretout contro il Milan festeggia la decima rete in Serie A. Il numero 17 sta superando ogni record personale e non solo: l’ultimo centrocampista francese a centrare la doppia cifra in campionato è stato Platini, 4 volte di fila tra l’82 e l’86. Con Fonseca, infatti, era aperta una scommessa, vinta da Veretout: dopo la partita contro l’Udinese, infatti, l’allenatore portoghese aveva affermato: “Io ho una sfida con lui che è il numero di gol: gli ho detto che ne deve fare più di 10”.