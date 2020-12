Veretout tra i migliori centrocampisti europei per gol segnati. E ora punta Nainggolan

Con la rete dell’1-0 segnata al Cagliari, Jordan Veretout ha raggiunto gli 8 gol stagionali. Una prima parte di campionato super per il centrocampista della Roma, che al netto di qualche sbandata (vedi la sfida con l’Atalanta), si sta confermando un punto fermo della formazione di Fonseca. Che a lui non rinuncia mai: Veretout è infatti il terzo calciatore più utilizzato dal tecnico in questa Serie A, dietro solo a Mkhitaryan e Ibanez. E la presenza del francese si fa sentire, non soltanto in mediana, ma pure sotto porta. L’ex viola è infatti uno dei centrocampisti migliori in Europa per gol segnati: solo Bruno Fernandes del Manchester United (9 reti in Premier, 13 complessive) e Lars Stindl del Borussia Moenchengladbach (8 centri in Bundesliga e 3 nelle coppe) hanno fatto meglio di lui, nei maggiori tornei del “vecchio continente”, da settembre a oggi.

Finora Veretout, in sedici partite, ha realizzato 7 gol in campionato e uno in Europa League. Il suo obiettivo è dunque quello di battere il proprio record personale, fatto registrare nella stagione 2017-18, quando siglò 8 reti nella massima serie e 2 in Coppa Italia, per un totale di 10 esultanze. Per migliorare lo score gli mancano appena tre gol, poi inizierà la rincorsa a Radja Nainggolan, l’ultimo centrocampista della Roma ad aver abbattuto quota dieci. Il belga, nel 2016-17, arrivò a 11 reti in campionato, realizzandone altre tre nelle coppe. Per far meglio del ‘Ninja’, da qui a fine stagione Veretout dovrà segnare altri sette gol. Niente di impossibile per chi ne ha fatti otto in tre mesi, chiudendo il 2020 in testa alla classifica marcatori della Roma assieme a Henrikh Mkhitaryan.