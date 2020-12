Roma-Cagliari, Veretout si supera: già un gol in più (otto) della scorsa stagione

Jordan Veretout è sempre più l’anima della Roma di Fonseca. Il francese ha realizzato contro il Cagliari l’ottavo gol stagionale (settimo in campionato), superando il numero di reti messe a segno lo scorso anno (sei in Serie A e una in Europa League). Ora nel mirino c’è il record personale, registrato nel suo primo anno in Italia con la Fiorentina. In quella stagione (2017/18) Veretout aveva segnato dieci reti totali, di cui ben otto in campionato.

Veretout è arrivato alla Roma la scorsa stagione dalla Fiorentina ed è subito diventato un insostituibile. Dal suo trasferimento ha già giocato ben 59 partite ufficiali con la maglia giallorossa. Il francese ha inoltre segnato tutti i rigori tirati.