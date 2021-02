Veretout torna sulla vittoria con il Braga: “Il primo passo per andare avanti in Europa” – FOTO

Controllando le reazioni social dei calciatori della Roma, dopo la vittoria per 2-0 contro il Braga, la sua esultanza non era ancora presente. Con un po’ di ritardo rispetto ai suoi compagni di squadra, Jordan Veretout ha commentato il successo ottenuto dai giallorossi in terra portoghese: “Il primo passo per andare avanti in Europa League“, si legge sul suo profilo Instagram, in un post che presenta pure due immagini del centrocampista francese, in campo e al momento dell’ingresso sul terreno di gioco. Il buon risultato ottenuto all’Estadio Municipal permetterà alla Roma di Fonseca di concentrarsi meglio sulla sfida con il Benevento di domenica prossima.