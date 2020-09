Veretout segna, Dan Friedkin festeggia: che esultanza in tribuna

Siamo stati abituati a vederli sempre composti, riservati, a tratti imperscrutabili, ma quando la Roma segna anche per loro è difficile non lasciarsi andare: Dan e Ryan Friedkin, dopo il gol dal dischetto di Jordan Veretout che ha siglato il temporaneo 1-0 sulla Juventus, si alzano entrambi dai rispettivi seggiolini in tribuna e si scambiano il pungo (in perfetto stile americano) anche con il Ceo Guido Fienga. Non poteva andare diversamente, dopo aver atteso ben 121′ prima di vedere il proprio club arrivare al gol: Dan e Ryan erano presenti anche al Bentegodi, ma il risultato bloccato sullo 0-0 (poi trasformato in sconfitta a tavolino per il caso Diawara) non gli aveva concesso la gioia dell’esultanza.