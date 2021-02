Veretout, record di gol superato. E batte Candela come miglior marcatore francese della Roma

Stagione d’oro per Jordan Veretout. Il centrocampista della Roma, contro l’Udinese, ha realizzato i gol numero 8 e 9 del suo campionato e adesso si appresta a superare quota 10, l’obiettivo che a inizio campionato gli ha dato il mister Paulo Fonseca. Mai l’ex Fiorentina era riuscito ad arrivare a nove reti in Serie A: il record precedente era di otto, registrato in Toscana nella stagione 2017-18. Considerando tutte le competizioni, invece, Veretout è a dieci, avendo segnato anche in Europa League: si tratta dello stesso risultato di tre stagioni fa, quando il numero 17, oltre agli otto gol in Serie A, ne fece altri due in Coppa Italia. Gli manca dunque solo una marcatura per ottenere il record di reti complessive.

Inoltre, Veretout ha battuto Vincent Candela come miglior marcatore francese con la maglia della Roma. Il terzino si è fermato a quota 14, uno in meno rispetto ai 15 fatti dal centrocampista in due stagioni.