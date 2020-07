Veretout: “Periodo difficile, ma siamo una squadra solida e dobbiamo dimostrarlo”

La Roma cerca il riscatto col Parma. I giallorossi vogliono rialzarsi dopo le tre sconfitte consecutive che hanno messo in bilico anche la posizione di Fonseca. A pochi minuti dall’inizio ha parlato Jordan Veretout. Ecco le sue parole.

VERETOUT A ROMA TV

Dopo tre sconfitte c’è bisogno di una vittoria.

Siamo in un periodo difficile ma siamo una squadra solida e dobbiamo dimostrarlo stasera.

Cosa vi ha detto il mister dopo il Napoli?

Che abbiamo fatto una buona partita. Per vincere stasera dobbiamo fare di più. Sono tutte partite difficili e vogliamo fare di più per ritrovare la vittoria.

C’è bisogno di questa vittoria, servirà anche equilibrio…

Sì, sono tutte difficili in Serie A. Oggi dobbiamo fare di più per vincere. Abbiamo tanta qualità e dobbiamo dimostrarla sul campo per vincere stasera.

VERETOUT A DAZN

“Dobbiamo fare ancora di più per vincere contro il Parma. Diawara è tornato da un infortunio, ma resta un grande giocatore. Abbiamo fiducia in lui, si ritroverà presto”.