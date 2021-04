Veretout: “Mancano nove partite in campionato e dobbiamo vincerle tutte”

Una delle poche note positive del pomeriggio della Roma è il ritorno di Veretout in campo. Queste le sue parole a fine partita.

VERETOUT A ROMA TV

Dispiace aver subito il pareggio nel miglior momento della Roma

Sì penso che abbiamo fatto una buona partita contro una squadra difficile con cui giocare. Sa giocare bene con la palla, abbiamo provato fino alla fine. Non è sufficiente ma non è neanche male. Mancano 9 partite, dobbiamo vincerle quasi tutte per arrivare il più in alto possibile.

Come stai?

Mi sento bene, non avevo 90 minuti ma ho lavorato molto bene in queste settimane per rientrare in squadra e mi sento bene, vediamo la prossima settimana.

Serve molta concentrazione giovedì…

Sì, come abbiamo detto noi le giochiamo tutte al 100%, oggi abbiamo perso 2 punti a Sassuolo ma giovedì abbiamo una partita importante, dobbiamo rialzare la testa subito.