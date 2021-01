Veretout, l’eccellenza non basta: all’Europeo non ci sarà. Il ct Deschamps gli preferisce Nzonzi

A Jordan Veretout non basterà fare record personale di gol (gliene mancano due) in questa stagione per convincere Deschamps a dargli una chance. Lui una piccola speranza la conserva sempre, ma all’Europeo a meno di sorprese clamorose non ci sarà. Il centrocampista della Roma è al top nel suo ruolo ormai da un anno e mezzo, ma non ha mai ricevuto neanche una chiamata dal ct dei Blues, nonostante la stampa transalpina gli abbia riservato parecchio spazio e diverse interviste. Non è servito, almeno fino a oggi.

Proprio Deschamps, in un’intervista a Telefoot ha recentemente dichiarato che nella sua testa sono già decisi i nomi di circa venti dei ventitré giocatori che prenderanno parte alla manifestazione continentale. Nel ruolo di Veretout c’è qualche ballottaggio, che riguarda Camavinga, Ndombele, Sissoko e l’ex romanista (ma ancora di proprietà dei giallorossi) Nzonzi. Neanche il beneficio del dubbio dunque per il numero 17 della Roma, che quest’anno compirà 28 anni. L’occasione per lasciare il segno in nazionale l’avrà forse al prossimo Mondiale. Se continuerà a fare bene in giallorosso non potrà più essere accantonato. Fino ad allora, la sua nazionale resterà la Roma.