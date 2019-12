La Roma conquista tre punti importanti in ottica Champions contro la Spal, salendo a quota 32 punti in classifica. Jordan Veretout ha commentato la vittoria sul suo profilo Twitter: “Il nostro percorso continua. Grinta e qualità”. Il centrocampista francese, autore di un’altra ottima prestazione, ha giocato nuovamente tutti i 90 minuti a centrocampo in coppia con Diawara, dimostrandosi un giocatore di cui Fonseca non può fare a meno.