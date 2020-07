Veretout: “Il cambio modulo ci ha fatto bene, possiamo fare grandi cose”

Jordan Veretout torna a guidare il centrocampo della Roma contro la sua ex squadra, la Fiorentina. Ecco le sue parole a pochi minuti dal fischio d’inizio.

VERETOUT A ROMA TV

È una Roma che ha un altro passo rispetto a qualche mese fa, sia dal punto di vista fisico che da quello tattico.

Abbiamo cambiato il modulo, è stata una cosa che ha fatto molto bene alla squadra. Con l’atteggiamento che mettiamo in campo possiamo fare grandi cose, dobbiamo continuare così.

C’è più soddisfazione per aver trovato la formula giusta o rammarico per i risultati negativi ottenuti prima?

Abbiamo perso tanti punti in passato, ma dobbiamo essere concentrati sul presente. Contro la Fiorentina sarà difficile, loro non perdono da sei partite.

VERETOUT A SKY

Cinque risultati utili consecutivi, è corretto dire che questo sistema vi ha dato certezze?

Sì, il modulo corrisponde bene alla squadra. Fonseca ha fatto la difesa a cinque, lavoriamo tutti i giorni per questo modulo ma poi dobbiamo dare il meglio in campo per fare risultato.

Sarà più agevole arrivare al quinto posto e battere il Siviglia?

Già oggi sarà difficile con la Fiorentina, anche loro sono da sei partite senza sconfitte. Dobbiamo pensare a stasera e fare bene come fatto nelle ultime cinque, poi guarderemo avanti. La partita più importante è stasera.