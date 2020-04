Veretout e il suo dream team: “Cafu il miglior terzino del mondo. Il 10 va a Zidane” – VIDEO

I calciatori sono prima di tutto appassionati di ‘football’. Da piccoli hanno sognato e imparato dai loro idoli e ancora oggi provano a ‘rubare’ i segreti ai colleghi più forti. Non fa eccezione Jordan Veretout, che ha composto il suo dream team: “La mia formazione gioca con il 4-2-3-1. In porta Alisson del Liverpool, perché è forte, ha vinto la Champions League e la Copa America. A destro Cafu perché è il più grande terzino destro del mondo – ha detto in un video pubblicato sui canali social della Roma –. Al centro in difesa Van Dijk, è impressionante, l’altro è Sergio Ramos perché ha fatto una carriera eccezionale. A sinistro Roberto Carlos, che mi piaceva tantissimo”. Si arriva poi al ruolo del francese: “A centrocampo Steven Gerrard, perché quando ero piccolo mi piaceva molto la sua capacità di passaggio. L’altro è Iniesta, perché è eccezionale, davvero troppo forte”. Ed eccoci poi al poker offensivo: “A destra Cristiano Ronaldo perché è un mostro. A sinistra Lionel Messi perché è un genio del calcio. Il 10 a Zidane perché è francese e ha vinto la Coppa del Mondo, è impressionante. La punta è il Fenomeno Ronaldo perché da piccolo mi piacevano tanto i gol che faceva“.