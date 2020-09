Veretout: “Dobbiamo gestire meglio la palla, con l’uomo in più dovevamo vincere per forza”

Jordan Veretout è il mattatore assoluto di una serata che non gli ha reso giustizia. La Roma pareggia 2-2 con la Juventus, trascinata da una sua doppietta.

VERETOUT A ROMA TV

Seconda doppietta con la Roma, ma non è arrivata la vittoria…

Abbiamo fatto una buona partita, ma in undici contro dieci dovevamo gestirla meglio. Non dobbiamo perdere palla così facilmente, abbiamo preso un contropiede sul secondo gol. Contro una grande Juve abbiamo fatto una buona partita.

La squadra si è disunita alla fine…

E’ normale che in 10 contro 11 dobbiamo vincere per forza. Dobbiamo migliorare di più e gestire meglio la partita.

Cosa dovevi gestire e cosa dovevi fare che non è apparso in campo?

Non perdere le palle facilmente e continuare a giocare davanti, senza essere troppo frettolosi. Pressare alto per mettere in difficoltà la Juve.

Può essere subentrata stanchezza e poca lucidità negli ulti minuti?

No, penso che anche la Juve era stanca. Dobbiamo migliorare ma stasera abbiamo fatto una buona partita, mancano solo i tre punti. Dobbiamo lavorare per la prossima già da domani, pensiamo all’Udinese