Veretout carica la Roma: “Questa sera sarò il vostro tifoso” – FOTO

Questa sera Jordan Veretout non sarà in campo perché squalificato, ma sarà il primo dei sostenitori della Roma che affronterà il Siviglia in Europa League. “Daje ragazzi. Sarò il vostro tifoso oggi, manteniamo la stessa dinamica con cui abbiamo terminato il campionato” è la carica social del centrocampista francese attraverso Instagram. L’ex Fiorentina tornerebbe a disposizione dalla partita successiva che potrebbe essere contro il Wolverhampton o l’Olympiakos qualora i giallorossi superassero il turno.