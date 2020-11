Veretout: “Bene il vantaggio, ma serve più aggressività e velocità”

Grazie a un colpo di testa di Mkhitaryan la Roma va in vantaggio all’ultimo respiro del primo tempo contro il Genoa. Al termine dei 45′ ha parlato Jordan Veretout.

VERETOUT A DAZN

Tanta supremazia, il vantaggio sull’ultimo pallone.

È una partita difficile contro una buona squadra. Dobbiamo fare attenzione alle loro ripartenze e muovere la palla di più. Per liberare i calciatori dobbiamo muovere la palla, dobbiamo trovare di più la profondità. Siamo in vantaggio ma non è sufficiente, ma dobbiamo tornare con più aggressività.