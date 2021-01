Veretout: “Aspettiamo il discorso di Fonseca nello spogliatoio, bello vedere i tifosi a Trigoria”

Tutto pronto per il derby tra Roma e Lazio, gara che aprirà il turno di Serie A e infuocherà la parte altissima della classifica. A pochi minuti dalla gara ha parlato il francese Jordan Veretout, queste le sue dichiarazioni:

VERETOUT A ROMA TV

Quali sono state le tue sensazioni nel vedere i tifosi fuori da Trigoria?

E’ una bella cosa. Sappiamo che i tifosi sono sempre con noi, vederli tutti a Trigoria per supportarci è stato molto carino. Dobbiamo fare una grande partita anche per loro.

Cosa ti ha detto Fonseca?

Ancora non ha parlato. Ci siamo allenati tutta la settimana sulla tattica, ora farà il discorso nello spogliatoio.

Come si affronta un derby?

E’ sempre una partita particolare. Però alla fine ci sono tre punti in palio e dobbiamo vincere sia per la Roma che per i tifosi.

VERETOUT A SKY SPORT

Abbiamo lavorato molto bene questa settimana per incontrare la Lazio. Sappiamo che è una partita particolare, ma alla fine vale sempre 3 punti: dobbiamo fare il nostro gioco e vincere stasera.

Come evitare pericolosi cali di tensione come con l’Inter?

Ne abbiamo parlato, dobbiamo migliorare. Quando vinciamo non dobbiamo abbassarci, dobbiamo continuare a fare il nostro gioco: se ci riusciamo possiamo mettere in difficoltà molte squadre.