Verdone: “La rosa della Roma va cambiata per l’80%. In Champions ci va il Como”

Non solo le battute sullo stadio. Carlo Verdone non le manda a dire. L’attore romano, noto tifoso giallorosso, è stato ospite dell’ultima puntata di Supernova, il programma condotto da Alessandro Cattelan, e ne ha approfittato per dire la sua sulla Roma a 360 gradi: stadio, squadra e corsa Champions.Sulla squadra il giudizio è ancora più severo. «Malen è sempre solo, non ha nessuno accanto. C’è solo lui in avanti, ma è una fortuna averlo in squadra. Lo stesso vale per Svilar: se abbiamo subito pochi gol, è anche grazie a lui. La squadra dovrebbe essere cambiata per l’80%. Prima mancava un centravanti, adesso mancano gli altri». Verdone non si fa illusioni: «Ci andrà il Como. Se continua a giocare così, sarà difficile superarli». Sul nuovo impianto di Pietralata, il famoso attore era stato critico ma rassegnato: «Lo stadio l’hanno voluto fare così lontano, speriamo bene. Ma per la Roma si fa questo e altro». Poi il paragone con la Lazio: «Loro si prenderanno il Flaminio, che sta al centro di Roma, noi invece dovremmo andare a Pietralata».