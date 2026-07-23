La Roma è a caccia. Lo è da più di un mese, ormai. Ma ora l'imperativo è uno solo: accelerare. Dare una svolta a un mercato che si sta rivelando più complicato del previsto. Il club è al lavoro per portare nella Capitale due ali richieste da Gasperini. Sfumato Summerville, l'obiettivo numero uno è diventato Nusa del Lipsia. Profilo norvegese che piace molto al tecnico piemontese. Ma non è l'unico nordico che affascina Trigoria. Sul taccuino di D'Amico c'è anche Schjelderup, giocatore già cercato nella scorsa sessione di mercato. Con Mourinho ha avuto una crescita esponenziale e l'ottimo Mondiale ha convinto il Benfica ad alzare le pretese. Come riporta O Jogo, infatti, i lusitani sono pronti a chiedere una cifra vicina agli 80 milioni. Una richiesta che spaventa, e non poco. E che inevitabilmente allontana l'ipotesi di vederlo un giorno con la maglia giallorossa.