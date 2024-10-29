VIDEO - Verdone e la festa scudetto: ecco il racconto che ha fatto impazzire il Festival del Cinema

Carlo Verdone torna a parlare di Roma in occasione dell'uscita della terza stagione di "Vita da Carlo". Il celebre attore e tifoso romanista, è stato intercettato sul red carpet del Festival del Cinema che sta andando in scena questi giorni nella Capitale e alla domanda se fosse più semplice condurre Sanremo o allenare i giallorossi ha risposto: "Decisamente più complicato allenare la Roma, soprattutto in questo momento". Queste le parole di Verdone accompagnata da un espressione molto eloquente.