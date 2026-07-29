Il presidente del Velez, Fabian Berlanga, ha rilasciato un'intervista ai microfoni di Tuttomercatoweb. Queste le sue parole su Castro che ha vestito la maglia della squadra argentina fino al gennaio del 2024: "Il salto alla Roma per 35 milioni? La verità è che qui al Velez siamo molto felici per Santi, che è un ragazzo fantastico, merita il presente che sta vivendo". Ha poi aggiunto: "Personalmente sono sicuro che Santi nel prossimo futuro avrà delle opportunità di giocare nella Selección, ha tutte le carte in regola per guadagnarsi la considerazione della nazionale maggiore. Nel momento in cui abbiamo venduto Castro al Bologna sapevamo bene che avrebbe avuto una grande carriera. E ora siamo felici di vedere che tipo di percorso sta facendo, perché se lo merita davvero. Parliamo di una grande persona e di un eccellente giocatore".