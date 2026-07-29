Il marocchino saluta la Roma dopo un anno e mezzo. Era fuori dal progetto tecnico di Gasperini

Redazione
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Roma, i cori dei tifosi alla stazione Termini nell'attesa di accogliere Castro

Salah-Eddine è a un passo dall'Olympiacos. Il terzino - fuori dal progetto di tecnico di Gasperini - ha accettato il club greco e nelle casse de giallorossi entreranno 7 milioni più 1 di bonus. Inutile il tentativo del PSV Eindhoven delle ultime ore che voleva riportarlo in Olanda dopo la stagione in prestito. Il marocchino saluta la Capitale dopo un anno e mezzo. Era arrivato nel gennaio 2025 con Claudio Ranieri in panchina che lo ha utilizzato col contagocce. L'anno scorso è stato bocciato da Gasp dopo le prime settimane di ritiro e ora lascerà a titolo definitivo.

Salah-Eddine AS Roma Training Session

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