Rafael van der Vaart, ex calciatore di Real Madrid e Tottenham, è tornato a parlare del connazionale Donyell Malen. L'ex centrocampista ha elogiato le qualità dell'attaccante giallorosso, arrivando a paragonarlo a uno dei migliori giocatori al mondo: "Ho sempre detto che Malen ha potenzialmente il livello di Mbappé. Solo che non riesce a esprimerlo". Van der Vaart si è poi soffermato sul rendimento dell'olandese nella Capitale: "Si vede che alla Roma si trova perfettamente a suo agio. E in quelle occasioni i palloni ti cadono proprio sui piedi. È un po' una questione di fortuna. Ma è in forma ed è un piacere guardarlo. È agile e veloce nei primi metri. Spero che continui così". Un rendimento che però, come raccontato da van der Vaart nel corso dell'ultima puntata di Rondo, programma in onda sull'emittente olandese Ziggo Sport, Malen non è ancora riuscito a replicare con la maglia della nazionale olandese. Secondo l'ex trequartista, una delle ragioni sarebbe proprio la diversa posizione occupata in campo: "Nella nazionale olandese le cose sono ancora un po' difficili. Prima o poi dovrà pur succedere qualcosa, secondo me. Dobbiamo basare l'intero gioco su Malen? Lì non è né un centravanti né un'ala destra. Alla Roma è un po' un centravanti libero. Un ruolo libero. E questo è difficile nella nazionale olandese". Sul tema è intervenuto anche Guus Hiddink, che ha evidenziato un'altra differenza tra le prestazioni dell'attaccante con il club e quelle in nazionale: "Alla Roma riceve rifornimenti e riesce a segnare quattro gol. Ma nella nazionale olandese, nelle ultime partite, non ha ricevuto rifornimenti". Van der Vaart ha infine chiuso il confronto ribadendo la propria fiducia nelle potenzialità del giallorosso: "E questo deve davvero cambiare. Ma Malen ha tutte le carte in regola per raggiungere davvero quel livello".